Главу парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от «Слуги Народа» Галину Третьякову отстранили на 5 дней из-за спорного сообщения о кончине коллеги.

Об этом пишет «Деловая столица», ссылаясь на слова Арахимии.

За резкие слова партия решила наказать Третьякову.

— Госпожа Третьякова, мне кажется, позволила себе очень неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми коллегами и избирателями за это. Госпожа Третьякова покинула зал. Мы всеми фракциями подписали письмо регламентного комитета ВР, с тем чтобы они рассмотрели этот вопрос и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний, — рассказал глава фракции Давид Арахамия.

Возмущение нардепов вызвала реакция Галины Третьяковой на смерть Антона Полякова — она написала, что врага не жалко.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.