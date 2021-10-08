Болгарские правоохранители сообщили о пойманном гражданине РФ, который занимался промышленным шпионажем на заводе «Арсенал», который производит оружие.

Об этом пишет Dnevnik.

Министерство внутренних дел Болгарии объявило в четверг (7 октября), что трое иностранных граждан, работающих на заводе, подозреваются в передаче конфиденциальной информации иностранным конкурентам.

В рамках расследования были допрошены свидетели, и было установлено, что 60-летний гражданин России работал на заводе по трудовому договору. Его должность была связана с инновациями и он имел доступ к высокотехнологическим разработкам.

— Если будет собрано достаточно доказательств, будут приняты соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности, — заявили в прокуратуре.

Глава болгарского МВД Бойко Рашков прокомментировал, что в «Арсенале» был задержан человек который хотел вывезти из страны документы и продукцию, имеющую стратегическое значение.

— Безопасность таких заводов, которые относятся к сфере национальной безопасности, нуждаются в повышении, — сказал он.

Напомним, cуд в Польше взял под стражу обвиняемого в шпионаже в пользу России.