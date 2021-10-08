Болгарские правоохранители сообщили о пойманном гражданине РФ, который занимался промышленным шпионажем на заводе «Арсенал», который производит оружие.
Об этом пишет Dnevnik.
Министерство внутренних дел Болгарии объявило в четверг (7 октября), что трое иностранных граждан, работающих на заводе, подозреваются в передаче конфиденциальной информации иностранным конкурентам.
В рамках расследования были допрошены свидетели, и было установлено, что 60-летний гражданин России работал на заводе по трудовому договору. Его должность была связана с инновациями и он имел доступ к высокотехнологическим разработкам.
— Если будет собрано достаточно доказательств, будут приняты соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности, — заявили в прокуратуре.
Глава болгарского МВД Бойко Рашков прокомментировал, что в «Арсенале» был задержан человек который хотел вывезти из страны документы и продукцию, имеющую стратегическое значение.
— Безопасность таких заводов, которые относятся к сфере национальной безопасности, нуждаются в повышении, — сказал он.
Напомним, cуд в Польше взял под стражу обвиняемого в шпионаже в пользу России.
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Болгарские правоохранители сообщили о пойманном гражданине РФ, который занимался промышленным шпионажем на заводе «Арсенал», который производит оружие.
Об этом пишет Dnevnik.
Министерство внутренних дел Болгарии объявило в четверг (7 октября), что трое иностранных граждан, работающих на заводе, подозреваются в передаче конфиденциальной информации иностранным конкурентам.
В рамках расследования были допрошены свидетели, и было установлено, что 60-летний гражданин России работал на заводе по трудовому договору. Его должность была связана с инновациями и он имел доступ к высокотехнологическим разработкам.
— Если будет собрано достаточно доказательств, будут приняты соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности, — заявили в прокуратуре.
Глава болгарского МВД Бойко Рашков прокомментировал, что в «Арсенале» был задержан человек который хотел вывезти из страны документы и продукцию, имеющую стратегическое значение.
— Безопасность таких заводов, которые относятся к сфере национальной безопасности, нуждаются в повышении, — сказал он.
Напомним, cуд в Польше взял под стражу обвиняемого в шпионаже в пользу России.