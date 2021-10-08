Депутатку парламента Дании Пернилле Скипер попросили покинуть парламент после того, как она пришла на дебаты в сессионный зал со своим ребенком.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Просьба покинуть зал поступила от Пии Кьерсгаард, которая на тот момент выполняла функции спикера парламента. Скипер подтвердила, что этот эпизод произошел, но не добавила никаких дополнительных комментариев.

По информации датских СМИ, Пия Кьерсгаард попросила Пернилле Скипер выйти из зала с помощью двух записок, которые передала ее помощница.

Это не первый случай, когда Пия Кьерсгаард выставляет из парламента депутатку с ребенком. В марте 2019 года она так же поступила с Метте Абильдгаард. Тот инцидент вызвал удивление в стране, которая считается пионером в области прав женщин, и в результате об этом написали многие международные СМИ.

Пия Кьерсгаард не является спикером парламента, хотя она выполняла эту роль, но является членом президиума, то есть она может заменять спикера Генрика Дама Кристенсена в его отсутствие.

В письменном комментарии Генрик Дам Кристенсен сказал, что действия Кьерсгаард соответствуют общим правилам.

— Президиум в 2019 году принял решение, что младенцам не положено быть в палате парламента. Это решение не изменилось, — сказал Генрик Дам Кристенсен.

Напомним, правительство Дании, профсоюзы и местные власти договорились о сделке, направленной на сокращение нехватки рабочей силы, которая сейчас преобладает в стране.