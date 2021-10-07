Правительство Дании, профсоюзы и местные власти договорились о сделке, направленной на сокращение нехватки рабочей силы, которая сейчас преобладает в стране.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Соглашение, в котором основное внимание уделяется нескольким областям рынка труда, направлено на то, чтобы пожилые люди не оставались незамеченными в поисках работы из-за их возраста.

Согласно предложенным новым правилам, которые должны быть приняты парламентом, работодатели не смогут запрашивать потенциальных сотрудников, сколько им лет.

Кроме того, соглашение включает финансирование курсов для новых выпускников, призванных помочь им выйти на рынок труда вскоре после завершения обучения.

Страховые компании по безработице (A-kasser) и центры занятости будут обязаны распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать компаниям подходящих кандидатов.

— Цель в том, чтобы ни один претендент не покидал собеседование (в центре занятости), не будучи информированным о том, где есть вакансии, на которые они, как ожидается, будут подавать заявку, — говорится в соглашении.

Новые правила также ужесточат требования к людям, которые получают страховку от безработицы через A-kasser, если они не придерживаются минимального количества заявлений о приеме на работу, которые должны отправляться еженедельно.

Кандидаты, не подавшие заявление о приеме на работу в течение месяца, будут вызваны на прием в центр занятости, а также могут быть оштрафованы.

Последнее предложение не было поддержано головной организацией профсоюзов, которая, тем не менее, решила поддержать общий пакет.

Соглашение также обязуется помочь компаниям нанимать рабочих из других частей Европы.

Напомним, власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране.