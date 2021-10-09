Прокуратура Чили начала расследование в отношении президента Себастьяна Пинеры в связи с продажей горнодобывающей компании через фирму, принадлежащую его детям, о чем говорилось в утечках из Pandora Papers.

Об этом сообщает AFP.

Генеральный прокурор Хорхе Эбботт начал расследование после того, как документы Пандоры раскрыли продажу горнодобывающей компании Доминга фирмой, «связанной с семьей президента Пинеры», — заявила Марта Эррера, глава отдела по борьбе с коррупцией в государственной прокуратуре.

В понедельник Себастьян Пинера заявил, что не было конфликта интересов в сделке 2010 года, которая имела место во время его предыдущего президентского срока.

Марта Эррера заявила, что прокуратура приняла решение о проведении расследования из-за возможности того, что сделка связана с «взяткой, возможными налоговыми преступлениями - вопросами, которые в конечном итоге станут предметом расследования».

По обвинению во взяточничестве фигуранту уголовного дела грозит тюремное заключение сроком на пять лет.

Согласно расследованию двух местных СМИ, CIPER и LaBot, которые являются частью Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который выпустил так называемые документы Пандоры, Доминга была продана бизнесмену Карлосу Альберто Делано, другу Пинеры, за 152 млн долларов в сделке, совершенной на Британских Виргинских островах, известной налоговой гавани.

Расследование показало, что платеж планировали разбить на три части с оговоркой, что окончательный платеж зависел от «не создания зоны защиты окружающей среды в районе деятельности горнодобывающей компании, как того требуют экологи».

По данным следствия, правительство Себастьяна Пинеры не создавало охраняемую территорию вокруг рассматриваемого участка шахты.

Как сообщалось, полиция Чехии проверит премьер-министра Андрея Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям после публикации расследования Pandora Papers.