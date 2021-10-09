Украина и Швеция договорились об увеличении количества разрешений для украинских автоперевозчиков.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры.

По результатам переговоров была достигнута договоренность о получении дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2021 год, что составляет увеличение на 42% к предыдущей квоте разрешений.

На 2022 год достигнута договоренность о существенном увеличении предварительной квоты разрешений, которая составит: 10 универсальных EURO I, 400 универсальных EURO IV, 1000 универсальных EURO V, 1000 универсальных EURO VI, 150 для перевозок в/из третьих стран EURO V.

В целом квота составит 2560 разрешений.

Также стороны договорились об увеличении в 2022 году количества разрешений для перевозок в/из третьих стран на 50%, а на 2023 год квота таких разрешений будет увеличена вдвое по сравнению с 2021 годом.

Напомним, с 8 октября в Украине заработали 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД «Каскад». В Николаеве камеру установили по проспекту Центральному, 160 между улицами 3-я и 6-я Слободская в направлении Херсонского шоссе.