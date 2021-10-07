С пятницы, 8 октября, в Николаеве начнет работать еще один комплекс автофиксации нарушений ПДД «Каскад».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.
Всего по стране с завтрашнего дня заработают 20 новых комплексов. В Николаеве камеру установят по проспекту Центральному, 160 между улицами 3-я и 6-я Слободская в направлении Херсонского шоссе.
Напомним, что в Николаеве до конца года хотят купить 144 камеры для системы «Безопасный город», сотня из которых будет иметь функцию автоматической фиксации номерных знаков. Кроме прочего, с их помощью исполнительная служба будет разыскивать должников.
Напомним, что в сентябре на дорогах Николаева начали работать 4 новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.
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С пятницы, 8 октября, в Николаеве начнет работать еще один комплекс автофиксации нарушений ПДД «Каскад».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.
Всего по стране с завтрашнего дня заработают 20 новых комплексов. В Николаеве камеру установят по проспекту Центральному, 160 между улицами 3-я и 6-я Слободская в направлении Херсонского шоссе.
Напомним, что в Николаеве до конца года хотят купить 144 камеры для системы «Безопасный город», сотня из которых будет иметь функцию автоматической фиксации номерных знаков. Кроме прочего, с их помощью исполнительная служба будет разыскивать должников.
Напомним, что в сентябре на дорогах Николаева начали работать 4 новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.