С пятницы, 8 октября, в Николаеве начнет работать еще один комплекс автофиксации нарушений ПДД «Каскад».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

Всего по стране с завтрашнего дня заработают 20 новых комплексов. В Николаеве камеру установят по проспекту Центральному, 160 между улицами 3-я и 6-я Слободская в направлении Херсонского шоссе.