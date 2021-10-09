8 октября российские оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом уведомляет Украинская правда.

Три нарушения были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Майорска — из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, за 6 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.