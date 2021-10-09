Правительство Германии внесло Украину в список стран с высоким уровнем риска заражения коронавируса.

Об этом пишет Европейская правда.

Сейчас немецкие власти делят страны на два типа - с высоким уровнем заражения и с риском распространения новых штаммов. Украину внесли в первую категорию вместе с Латвией, Эстонией, Йеменом и Брунеем.

Согласно правилам, приезжие из этих стран должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить на 5 дней при условии отрицательного ПЦР-теста.

Вакцинированные путешественники или те, кто переболел коронавирусом, освобождаются от прохождения карантина. Германия признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Для путешествий в Германию украинцам нужно заполнить специальную форму, показать негативный ПЦР-тест, антиген тест, справку о выздоровлении или сертификат вакцинации, а для невакцинированных пройти карантин. Новые правила вступят в силу с 10 октября.

Напомним, за сутки 8 октября в Украине зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19, госпитализирован 3571 человек, умерло 250 больных, выздоровели 5364 человека.