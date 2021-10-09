За сутки 8 октября в Украине зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19, госпитализирован 3571 человек, умерло 250 больных, выздоровели 5364 человека.

Об этом сообщает Украинская правда.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях. Среди новых заболевших — 1477 детей и 298 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР — 53 313 человек, методом ИФА — 10 132 человек, экспресс-тестами — 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 529 913 человек; выздоровели 2 287 846 человек; летальных исходов — 58 331; проведено ПЦР-тестов — 13 217 913.

Напомним, c 10 октября в Харькове введут новые карантинные меры, установленные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.