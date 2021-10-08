С 10 октября в Харькове введут новые карантинные меры, установленные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщили в горсовете Харькова.

Соответствующее решение приняли 7 октября на внеочередном заседании Городской комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Заместитель городского головы Харькова Андрей Руденко отметил, что в городе вводятся дополнительные противоэпидемические меры. В частности, запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Кроме того, руководителям предприятий и организаций рекомендуют воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности ㅡ обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Впрочем, этот список еще не окончательный. Ожидается, что в ближайшее время его дополнит Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

Харьков будет находиться в «оранжевой» зоне как минимум до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, решение относительно уровня эпидемической опасности могут пересмотреть.

Также в горсовете напомнили, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения; маски остаются обязательными в торгово-развлекательных центрах и точках общественного питания, а спортзалы работают на 50% от заполняемости.

Школы работают в обычном режиме, поскольку в Харькове уже привито более 80% педагогических работников.

Напомним, что с 23 сентября в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.