Отстраненному генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло дали 30 суток домашнего ареста.

Такое решение принял суд в пятницу, сообщает Европейская правда.

Прокурор по делу Александра Стояногло требовал для него 30 суток предварительного ареста. Судья, однако, решил дать 30 суток домашнего ареста.

Отстраненный генпрокурор после заседания заявил, что прокурор «не представил ни одно доказательство» по выдвинутым обвинениям.

— Мы возвращаемся к понятию захваченного государства. Какое отношение я имею к решению 2011 года? Эти поправки предложил не я, а служба по борьбе с отмыванием денег. Никто не найдет доказательств и моей связи с Платоном, — сказал Александр Стояногло.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении на пост генпрокурора нового человека.