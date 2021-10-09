Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что примерно 50 народных депутатов извинились перед ним за то, что проголосовали за его отставку.

Об этом он 8 октября заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет hromadske.

На вопрос журналиста, обиделся ли Дмитрий Разумков на своих коллег, тот ответил, что дело не в обидах, а в справедливости и порядочности.

— Сегодня (8 октября, — прим.) уо мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера (7 октября, — прим.) проголосовали «зеленой» (кнопкой, — прим.) и сказали: «Извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, убеждали, что вы должны сделать так», — сообщил Дмитрий Разумков.

По его словам, убеждало парламентариев, в частности, руководство фракции «Слуга Народа». Приглашали их, мол, и в Офис президента.

Ранее стало известно, что внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.