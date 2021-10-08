Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу в ответ на вопрос, членом какого комитета он хотел бы стать, пишет TheБабель.

В то же время Дмитрий Разумков уточнил, что «пока не подавался ни в один комитет».

Напомним, что четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

После снятия с должности главы Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.