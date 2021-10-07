После снятия с должности главы Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.

Об этом он сказал во время общения с журналистами сегодня, 7 октября, пишут НикВести.

— Ещё до того, как было принято решение, я говорил, что буду строить команду. Надеюсь, что и внутри парламента найдутся такие люди и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь, здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед. Сегодня я сказал, что есть те ценностные вещи, которые на данный момент, к сожалению, не выполнены. По многим причинам, я не хочу сейчас на них останавливаться – как по объективным, так и потому что не хочу. Но я точно знаю, что мы должны это сделать, иначе нам потом будет стыдно людям в глаза смотреть. Если не получилось сделать это в должности спикера, то буду делать это как народный депутат. Думаю, у нас все получится, – сказал Дмитрий Разумков.

На вопрос журналиста, планирует ли он принимать участие в выборах Президента Украины, Дмитрий Разумков ответил: «Президентские выборы ещё не начались же, не? Раньше что все говорили? Говорили, что с главы Верховной Рады никто не становился президентом. Ну, этот предохранитель мы сегодня убрали».

Напомним, что четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».