Литва получила первую часть финансовой помощи, выделенной Еврокомиссией для покрытия понесенных расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечения предоставления базовых услуг мигрантам, которые попали в страну.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что из выделенных 37 млн евро переведены 29,6 млн евро. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, остальная часть денег поступит позже.

На предоставленные средства будут покрыты расходы Литвы, связанные с поселением мигрантов, обеспечением безопасности этих мест, питанием, обучением, а также с инфраструктурой для приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения просьб об убежище и др. Также средства пойдут на доплаты должностным лицам.

В 2021 году в Литву прибыло более 4100 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.

Ранее сообщалось, что сейм Польши согласился продлить чрезвычайное положение на 60 дней в приграничных районах с Беларусью на фоне миграционного кризиса.