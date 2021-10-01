Сейм Польши в четверг вечером согласился продлить чрезвычайное положение на 60 дней в приграничных районах с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

За продление действия чрезвычайного положения проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.

— Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе, — заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, представляя ходатайство президента о продлении чрезвычайного положения.

Павел Солох отметил, что «по мнению президента и Совета министров, причины введения чрезвычайного положения не прекратились, и дальнейшее противодействие этим причинам возможно только путем продолжения его действия».

Чрезвычайное положение действует со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью в части Любельского и Подляского воеводств. Сначала оно было введено на 30 дней указом президента, выданным по просьбе правительства.

Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направлении мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.

Напомним, Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантовс территории соседней страны.