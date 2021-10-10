Делегация США проведет первую встречу на высоком уровне тет-а-тет с представителями «Талибана» после вывода своих военных из Афганистана.

Об этом пишут Reuters и The Guardian, цитирует hromadske.

Встреча состоится на выходных в Дохе (Катар), по ее итогам Штаты хотят облегчить вывоз уязвимых категорий людей из страны.

В состав высокопоставленной делегации США вошли чиновники Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и разведки США.

Впрочем, по данным Reuters, на переговорах не будет специального представителя США Залмая Халилзада, много лет отвечавшего за диалог США с талибами. Со стороны «Талибана» будут присутствовать представители кабинета министров.

Отмечается, что США хотят нажать на талибов, чтобы обеспечить непрерывный безопасный проезд своих граждан и других людей из Афганистана, а также освободить похищенного гражданина США Марка Фрериха.

Также планируется обсудить обязательства талибов не позволить Афганистану вновь стать центром «Аль-Каиды» или других террористических групп. Хотя, как отмечает AP, представитель «Талибана» Сухаил Шахин уже заявил, что сотрудничества с Вашингтоном в борьбе с террористами в Афганистане больше не будет. Даже в свете последних нападений группировки ИГИЛ талибы настаивают, что справятся с ними сами.

По данным The Guardian, кроме этого, американская сторона планирует поднять вопросы соблюдения прав женщин в Афганистане, формирования инклюзивного правительства и предоставления гуманитарным учреждениям свободного доступа к нуждающихся в помощи территориям страны.

В то же время в США отмечают, что эта встреча не будет касаться вопросов признания талибов или предоставления им легитимности.

Напомним, РФ проведет переговоры с «Талибаном» в Москве 20 октября, конкретные имена членов движения, которые приедут в РФ, не называются.