Силовики задержали 6 человек по подозрению в шпионаже, турецкие СМИ сообщили о наличии у задержанных российских паспортов.

Об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что россиян задержали в Стамбуле и Анталии во время успешной совместной спецоперации турецкой полиции и разведки страны. 6 человек с паспортами РФ подозреваются в шпионаже и подготовке вооруженного нападения.

У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также магазины и патроны для оружия.

По данным турецких силовиков, которых цитируют местные СМИ, задержанные готовили вооруженное нападение в Стамбуле и собирали конфиденциальную информацию в целях «политического или военного шпионажа».

Напомним, болгарские правоохранители сообщили о пойманном гражданине РФ, который занимался промышленным шпионажем на заводе «Арсенал», который производит оружие.