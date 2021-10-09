«Европейская Солидарность» советует председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 000 000 долларов.

Об этом сообщается на сайте партии.

В «ЕС» обвиняют президента в выведении «грязных денег» Игоря Коломойского в иностранные юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов и приобретение элитной зарубежной недвижимости.

— Время проверить, наконец, причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера. Так же немедленной проверке подлежит перерасчет 60 миллионов долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то ли кума, то ли друга, то свата Зеленского, который преподнес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств, — пишут в пресс-службе.

По информации «Европейской Солидарности», об этом свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов.

— Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком, — добавляют представители партии.

Они настаивают на том, что власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко, как лидера проевропейской оппозиции. Пятый президент, в свою очередь, в очередной раз отвергает обвинения и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов. «Зеленский снова врет, и в этом ничего нового», — заключают в «ЕС».

Ранее лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что критика в сторону их политсилы от представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» свидетельствует о том, что они движутся в правильном направлении.