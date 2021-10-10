Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения.

Об этом пишут #Буквы.

Представитель организации «Евромайдан» Андрей Бубернак рассказал, что в акции принимают участие украинцы, также их партнеры и единомышленники, которые сегодня пришли поддержать протест против коррупции и отмывания денег.

— Недавно было опубликовано расследование Pandora Papers о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского с «ПриватБанка» через офшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может, и не одну, которая не была задекларирована... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая, в принципе, не изменилась за период его президентства. То есть, коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только борется с ней, а участвует в коррупционных схемах, — пояснил Андрей Бубернак.

Он добавил, что участникам не нужны объяснения.

— Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру или продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье — никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанное честным способом и тяжелым трудом, — считает член организации.

Участники акции держали плакаты с надписями: «Зеленский — коррупционер!», «Продай квартиру — верни деньги».

Как известно, факты, приведенные в расследовании Pandora Papers и в новом фильме-расследовании «Слідство.Інфо» «Оффшор 95» свидетельствуют о том, что бизнес-структуры Владимира Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. С этой целью был открыт ряд офшорных компаний, которыми кроме президента владели его партнеры по «Кварталу 95». Один из них — Сергей Шефир, который сейчас работает первым помощником президента. Другой — Иван Баканов, нынешний глава СБУ.

Начиная с 2012 года офшор владельцев и учредителей «Квартала 95» получили более 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал причастность президента Владимира Зеленского к офшорам, которую вскрыло расследование Pandora Papers, отметив, что в целом ничего страшного в этом не видит.