Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал причастность президента Владимира Зеленского к офшорам, которую вскрыло расследование Pandora Papers, отметив, что в целом ничего страшного в этом не видит.

Своим мнение он поделился на брифинге в кулуарах Верховной Рады, пишут НикВести.

Давид Арахамия признался, что ранее у него было много офшорных компаний, и даже сейчас одной из таких владеет его супруга.

— У меня кстати много было (офшоров, — прим.). Я это открыто (говорю, -прим.). Я даже сейчас в декларации имею на жене один офшор из Сейшелов. Это нормальный процесс. Есть негативная, а есть позитивная сторона офшоров, — сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что позитивной стороной офшоров является то, что через такие компании можно защитить имущество с помощью иностранного права. Негативная же, по его мнению, в том, что офшоры помогают избежать уплаты налогов в бюджет Украины.

— Позитивная — это международная юрисдикция. Если вы возьмете топ-100 миллиардеров мира, вы увидите, что почти у каждого есть офшорная компания, на которой хранится имущество, которое может быть защищено благодаря, например, британскому праву. Понимаете? В этом позитивная (сторона, — прим.). А дальше есть негативная — это манипуляции с налогами. Вот с этим надо бороться, — добавил он.

Давид Арахамия напомнил, о принятии Радой антиофшорного закона, который заработает с 1 января. Он подчеркнул, что не надо избавляться от компании, а официально ее показать и уплатить налоги в Украине. Это, по мнению нардепа, нивелирует негативную сторону офшоров.

Напомним, 3 октября были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе Владимир Зеленский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на публикацию информации по Pandora Papers, в которой фигурируют офшорные счета , связанные с действующим президентом Владимиром Зеленским.