В Белом доме заявили, что фигурирование Владимира Зеленского в расследовании Pandora Papers про офшоры не нарушит диалога между странами.

Об этом передает Голос Америки.

Спикер президента Байдена Джейн Псаки заявила, что публикации про тайные счета окружения Владимира Зеленского не затронут коммуникации между президентами США и Украины.

— Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня, — разъяснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, позавчера были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе Зеленский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова усомнилась в правдивости информации и обвинила журналистов в манипуляциях. А журналист Сергей Лещенко встал на защиту президента со словами, что офшоры могут быть даже у владельцев ларьков.