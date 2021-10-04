Бывший член Набсовета «Укрзализныци», журналист Сергей Левченко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом «скандала или зрады».

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом он прокомментировал материалы о возможном отмывании денег через офшорные компании Владимира Зеленского.

— В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет потому, что частный бизнес. В Украине офшорные компании настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя со своего киевского офиса, — заявил Сергей Лещенко.

Напомним, Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на публикацию информации по Pandora Papers, в которой фигурируют офшорные счета, связанные с действующим президентом Владимиром Зеленским.