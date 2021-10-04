Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на публикацию информации по Pandora Papers, в которой фигурируют офшорные счета, связанные с действующим президентом Владимиром Зеленским.

Свое видение она изложила в Facebook.

С самого начала она подвергла сомнению информацию, проанализированную консорциумом журналистов.

— Достоверность материала — очередной знак. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически, — заявила глава обвинительной системы страны.

По ее словам, правоохранители не узнали ничего нового из массива файлов про тайные счета Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

— Единственное, что могу сказать —- лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности «Приватбанка», давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически «под микроскопом». Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Детективы НАБУ (в рамках своих коментенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение, — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Манеру журналистов она назвала манипуляционной.

— Хочу сказать о том, что меня по настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески. Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени «притормаживает» расследования дел с орбиты «Приватбанка». Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция, — пишет юристка.

При этом, глава Офиса генпрокурора попросила команду «Слідство. Інфо» опровергнуть информацию, что им не ответили на запрос.

— В своем письме сотрудники управления информационной политики ОГП отметили, что запрашиваемая вами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств. Извините, но Офис генпрокурора не работает и не может работать на художественный результат и зрительские симпатии от просмотров фильмов вашего авторства. Естественно, что такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован — ошибка, которую я прошу исправить, — отметила Ирина Венедиктова.

Напомним, вчера были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе Зеленский.