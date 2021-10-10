Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, у которого нашлись офшоры, теряет свой пост в результате вчерашних парламентских выборов.

Об этом пишет чешское издание Novinky.

Две оппозиционные партии SPOLU и PirSTAN на голосовании получили большинство мест в парламенте, заключив предварительную коалицию, а представители партий договорились не работать с Бабишем.

— В Чехии случился неожиданный сюрприз. Победителем стал кандидат в премьер-министр Петр Фиала от победившей коалиции SPOLU (Вместе), — отмечает немецкий портал BNN.

На премьера Бабиша в последние дни избирательной гонки повлияла утечка Pandora Papers, из которой стало ясно, что он покупал дорогую недвижимость во Франции через офшорные счета.

При этом, действующий президент Чехии Милош Земан не скрывает, на чей он стороне, обещая поддержку Бабишу.

— Президент очень заботится, — сказал тот журналистам.

Напомним, согласно Pandora Docs, Андрей Бабиш заплатил за замок на Лазурном побережье 22 миллиона долларов.