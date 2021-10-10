За субботу в прифронтовой зоне украинские защитники не понесли потерь, несмотря на 6 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщили в штабе ООС.

У Майорска враг применял гранатометы, как ручные, так и станковые. Под Красногоровкой били 82 мм минометы. В районе Новозвановки террористы устроили обстрел украинских позиций из противотанковых гранатометов, а рядом с Золотым-4 падали 120-мм мины, запрещенные Минском.

В районе Водяного противник использовал гранатометы различных систем, а в сторону Новолуганского стрелял из стрелкового оружия.

На все провокации украинские военнослужащие отвечали подавляющим огнем.

Как сообщалось, прошлый день в ООС также отметился отсутствием раненых.