Подозреваемый в коррупции отстраненный генпрокурор Молдовы Александр Стоянголо, которого посадили под домашний арест на месяц, настаивал на бездоказательности выдвинутых против него обвинений.

Об этом пишет Publika.

После судебного решения он смог дать несколько комментариев для журналистов.

— Это решение абсолютно неверное и незаконное. Я ничего не сделал и закона не нарушал, что и доказал в ходе изучения этого дела. Прокуроры не представили ни одного доказательства, кроме скриншотов из интернета и каких-то газет. А мы предъявили доказательства, которые доказывают мою невиновность, — заверил подсудимый.

И сразу добавил, что уголовное дело против него имеет явную политическую подоплеку.

— Мы изучим постановление и затем выскажемся по вопросу. Я еще не прочел мотивацию. В конце концов, наше ходатайство частично удовлетворили, — такова позиция прокурора по этому делу.

Александру Стоянголо вменяют целый ряд статей — злоупотребление служебным положением, превышение служебных обязанностей, пассивную коррупцию, ложные заявления и нанесение ущерба госбюджету.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.