Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь в воскресенье заявила, что островное государства не испугается китайских провокаций и будет защищать демократию.

Об этом информирует Asia.Nikkei.

23 миллиона жителей самоуправляемого Тайваня живут под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который рассматривает остров как свою территорию и пообещал однажды захватить его силой.

— Чем больше мы достигаем, тем сильнее давление со стороны Китая, — отметила в речи, посвященной Национальному дню Тайваня, добавив: «Никто не может заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас Китаем».

Она описала Тайвань как «стоящий на первой линии защиты демократии».

— Мы надеемся на облегчение ... отношений (с Пекином) и не будем действовать опрометчиво, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ уступит давлению, — предупредила президент.

Обе страны управлялись раздельно после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.

Напряженность достигла пика за десятилетия при президенте Китая Си Цзиньпине, который прервал официальное общение с Тайванем после избрания Цай пять лет назад и усилил экономическое, дипломатическое и военное давление.

Еще одно обострение конфликта случилось совсем недавно: значительно увеличилось количество полетов китайских истребителей и бомбардировщиков с ядерными боеголовками в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Пекин совершил около 150 самолето-пролетов в зону в дни, приуроченные к национальному дню Китая 1 октября.

Напомним, Минобороны Тайваня: посягательства Китая на наши земли — самые серьезные за 40 лет.