Городской голова Одессы Геннадий Труханов передал полномочия своему заместителю Сергею Тетюхину в период с 8 до 13 октября.

Об этом пишет агентство «Українські новини».

В период его отпуска Высший антикоррупционный суд рассматривает дело, в котором Труханов является фигурантом, а 12 октября ему должны избрать меру пресечение, которую перенесли с пятницы из-за того, что судья не успел заслушать доводы обеих сторон.

Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов, который на данный момент пребывает в статусе подсудимого по делу о расхищении земельных участков города, обратился к избирателям и заявил, что у них пытаются отобрать местное самоуправление.