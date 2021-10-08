Мэр Одессы Геннадий Труханов, который на данный момент пребывает в статусе подсудимого по делу о расхищении земельных участков города, обратился к избирателям и заявил, что у них пытаются отобрать местное самоуправление.

Текст обращения приводит «Думская».

Свою речь Труханов начал с обвинений в адрес НАБУ и «остатков команды Саакашвили».

— Уважаемые одесситы. Вчера НАБУ вручило мне подозрение, такое же абсурное, как все предыдущие. Ни для кого не секрет: очень много тех, кому хотелось бы уничтожить местное самоуправление в городе. Это конкретные застройщики, которые застроили почти все санатории в Одессе, строя свои уродливые хрущевки XXI века с надписями на крышах. Это разнокалиберные киевские и одесские политики, это осужденный судом коррупционер — директор НАБУ Артем Сытник, который опозорился в предыдущих попытках уничтожить местное самоуправление в Одессе. Это остатки команды афериста Саакашвили, которые трудоустроены в НАБУ и Генпрокуратуре, — заявил политик.

После чего связал новое уголовное дело с его рейтингами в городе.

— Смотрите, как интересно. В течение последнего месяца в нашем городе почти параллельно проводилось пять социологических исследований, причем абсолютно разными институтами. По итогам исследований все результаты плюс-минус совпадают. Это, в частности, беспрецедентная поддержка меня как мэра города и партии «Доверяй делам». Поддержка региональной политики нашей большой команды – губернатора, главы районного совета. Везде общая особенность – отсутствие каких-либо внятных конкурентов. Удивительно совпадение – как только эти результаты были опубликованы, произошло шоу, которое вы наблюдали. О чем это говорит? У наших оппонентов сегодня нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно – неуемная жажда на свое усмотрение распоряжаться Одессой. Опросы показали – выиграть выборы они не смогут. Остается один вариант – силовой, с помощью которого можно попытаться отстранить нашу команду и уничтожить местное самоуправление, — привел свою версию событий Геннадий Труханов.

Видео заканчивается заявлением мэра Одессы, что он готов к процессу.

— Так вот. Нас выбрали одесситы не для того, чтобы мы прятали голову в песок. Мы абсолютно уверены в своей правовой позиции и не сомневаемся, что закон и здравый смысл победят, что мы достойно пройдем это искусственно созданное испытание. Я благодарен каждому одесситу за слова поддержки, которые слышал в эти дни. Мы сделаем все возможное, чтобы эпоха политических заказов осталась в прошлом, а Одесса отстояла свое право на развитие и процветание, — заключил городской голова.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Вчера стало известно, что подозрения получили в целом 16 человек.

А сегодня Высший антикоррупционный суд избирает ему меру пресечения.