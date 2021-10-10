Сегодня, 10 октября, президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в пражский военный госпиталь. Также именно сегодня стали известны официальные итоги парламентских выборов, в результате которых проиграл Андрей Бабиш, поддерживаемый Земаном.

Об этом информирует Reuters.

Однако подтверждений связи между этими двумя фактами нет, к тому же Земан в довольно преклонном возрасте — 76 лет, его часто кладут в больницу на обследование, он страдает сахарным диабетом, много курит и пользуется инвалидной коляской.

В прошлом месяце он пробыл в больнице 8 дней, пока его не вылечили.

Напомним, чешский премьер-министр Андрей Бабиш, у которого нашлись офшоры, теряет свой пост в результате вчерашних парламентских выборов.