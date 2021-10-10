Американские дипломаты согласились провести очную встречу с представителями фундаменталистского движения «Талибан». Это первый жест с момента, как американские солдаты оставили Афганистан.

Об этом информирует BBC.

Переговоры намечены на сегодняшнее воскресенье. Местом выбрали нейтральный Катар, поднимаемые вопросы — противодействие ИГИЛ, продолжение эвакуации американских союзников и финансовая помощь для восстановления инфраструктуры.

При этом, в Вашингтоне сделали ремарку, что переговоры не равны признанию легитимности талибов на международной арене.

Давая комментарий журналистам так называемый «министр иностранных дел» Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что талибы продолжат сдерживать «Аль-Каиду», не предоставляя членам этой организации убежища и баз для тренировок.

«Глава» афганского МИД добавил, что талибы стремятся к нормализации отношений с международным сообществом, однако не потерпят вмешательства во внутреннию политику страны, при этом, что они подразумевают под «вмешательством» он объяснять не стал.

Со стороны США комментариев о деталях контакта с талибами пока нет, однако там пообещали, что будут добиваться от талибов соблюдения прав женщин.

Напомним, Москва проведет переговоры с «Талибаном» в Москве 20 октября