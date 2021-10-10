Замглавы украинского министерства иностранных дел Эмине Джеппар среагировала на помещение замглавы Меджлиса Наримана Джелялова в психиатрическую больницу, назвав происходящее карательной медициной по заветам коммунистов.

Об этом она написала в Twitter.

Проукраинского активиста кинули в психбольницу 8 октября якобы для экспертизы, но он сам и его защитник считает это одним из методов давления.

— Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой «психолого-психиатрической экспертизы». Она продлится более 20 дней. Карательная практика в «лучших» советских традициях, — отметила Эмине Джаппарова.

Как сообщалось, оккупационный режим в Крыму сфабриковал еще одну статью на заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, теперь проукраинскому активисту грозит приговор в 20 лет колонии.