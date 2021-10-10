ЦИК Грузии подтвердил жалобы оппозиции на нарушения при парламентском голосовании и постановил провести пересчет голосов.

Об этом пишет «Кавказский узел».

Возглавляющий ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили потребовал у комиссий перепроверить итоги голосования.

— ЦИК переработал информацию об итоговых протоколах и предоставил окружным комиссиям информацию, где могут быть пересчитаны голоса. Я прошу комиссии использовать один день и по своей инициативе пересчитать участки, чтобы избирательная администрация могла в установленные законом сроки подвести итоги, — заявил глава ведомства.

По итогам проверки не изменились результаты на 293 избирательных участках (66,7% от пересчитанных), немного поменялись данные на 121 избирательном участке, хотя победителей выборов это не меняет.

— Несмотря на столь широкий пересчет голосов, я хотел бы обратиться в окружные избирательные комиссии с важной рекомендацией… Избирательная администрация обязана не оставлять никаких безосновательных вопросов в отношении результатов выборов, а также обеспечивать прозрачность и достоверность процесса, — цитирует Каландаришвили КУ.

Всего к вчерашнему дню успели пересчитать итоги 554 избирательных участков.

Напомним, на выборах в Грузии правящая сила «Грузинская мечта» якобы заняла первое место, а оппозиция второе.