Под государственной дачей в Конча-Заспе, где проживает президент Владимир Зеленский, жгли файеры активисты, требовавшие последствий за офшоры и игнорирование «вагнергейта».

Об этом передает Цензор.НЕТ.

Одним из организаторов мирной акции выступила партия «Демократическая сокира».

— Наша задача — показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о «вагнеровцах», делом Мецгера, нападением на журналистов, с «Офшорами-95», с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними титушками - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем, — высказался сооснователь политсилы Юрий Гудименко.

После чего добавил, что его единомышленникам хотелось бы избежать пути революции, достигнув изменений благодаря эволюции.

— Мы хотим спокойно работать и иметь эволюционный политический процесс, чтобы не было уличных беспорядков, огней, чтобы ничего не горело, — акцентировал лидер «Демсокири».

В общей сложности под забор правительственной дачи пришли около 150 человек с плакатами: «Это уже даже не Квартал-95, а «Англаг-аншлаг», «Тебя будут судить за «вангергейт». А вот правоохранителей было в несколько раз больше, чем протестующих. Покой президента охраняло больше 500 госслужащих.

Под пристальным вниманием полиции активисты развернули гигантский баннер с Зеленским и надписью «Коломойского — под санкции».

Напомним, украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения.