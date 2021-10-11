Кремль не желает обсуждать с Киевом процесс вывода с украинского полуострова российских оккупационных войск.

Как пишет Цензор.НЕТ, позицию Путина пересказал его спикер Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря Путина уточнили, готов ли его начальник говорить о деоккупации Крыма, ведь советник Зеленского Алексей Арестович поднимал эту тему.

— Нет. Для Кремля такого вопроса не существует, — коротко ответил спикер.

Напомним, Кулеба заявил, что следующие переговоры с Зеленским станут тяжелыми для Путина.