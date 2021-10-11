Старшая дочка президента Владимира Зеленского Александра не хочет, чтобы он пошел на второй срок.

Об этом он рассказал в программе «Светская жизнь» на канале «1 + 1».

Сам Зеленский не отрицает, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующие пять лет.

— Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, — высказался глава государства.

Кроме того, президент отметил, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.

— Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас с ней есть такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то за рубежом. Но точно учиться будет в Украине, — поручился Владимир Зеленский.

Напомним, более 57% украинцев выступали против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.