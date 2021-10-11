Минюст Грузии не согласен с информацией о тяжелом заболевании Михеила Саакашвили. В ведомстве говорят, что он чувствует себя удовлетворительно.

Официальное заявление размещено в Facebook.

Грузинские власти отмечают, что якобы за состоянием политика ведется контроль администрация руставской тюрьмы.

— Михеил Саакашвили принимает назначенные лекарства… Жизненно важные показатели в норме. В частности: давление-120/90; пульс-90; сатурация-97; глюкоза-101 мг/дл, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, cостояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшается с каждым новым днем голодовки.