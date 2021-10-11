Пророссийскому политику Виктору Медведчуку, которого следствие считаем причастным к государственной измене по фактам закупки угля у боевиков, вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в миллиард гривен.

Об этом сообщил адвокат Медведчука Ренат Кузьмин.

В данный момент Медведчук пребывает под домашним арестом, и пока с его стороны нет нарушений у суда нет оснований менять меру пресечения на более тяжелую.

— Но для этой власти, по всей видимости, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион, — сокрушается Ренат Кузьмин.

Защитник Медведчука утверждает, что даже если Медведчук насобирает подобную сумму, перечислить он ее не сможет из-за заблокированных счетов после санкций СНБО.

Напомним, Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука новые обвинения в сотрудничестве с боевиками.