Предприниматель из Одессы Аднан Киван хочет в судебном порядке добиться от Геннадия Труханова опровержения обвинений в адрес команды Михеила Саакашвили.

Об этом передает Украинская служба информации.

Бизнесмен охарактеризовал высказывания Труханова про Саакашвили, как беспочвенные и бездоказательные инсинуации.

— Все, что Геннадий Труханов сказал в наш адрес, - это ложь. Мы подаем в суд на него за клевету и уверены в своей правоте. Ему придется извиниться перед одесситами, президентом Саакашвили и у меня лично за все, что он наговорил, — подчеркнул Аднан Киван.