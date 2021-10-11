Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин убежден, что для развития сельского хозяйство и для того, чтобы зарабатывать на нем, Николаевская область должна инвестировать в науку и студентов.

Такое мнение он выразил во время встречи соискателей высшего образования факультета агротехнологий Николаевского национального аграрного университета, передает пресс-служба партии.

— На сегодняшний день агропромышленный комплекс Николаевщины способен обеспечить работой наших выпускников. Трансформация современных технологий требует постоянного совершенствования, новых знаний и молодых специалистов. Если область хочет зарабатывать в сельском хозяйстве, то нужно, прежде всего, вкладывать в науку и наших студентов. Без умных и трудолюбивых людей нет развития в любой отрасли. А аграрная сфера является перспективной и очень прогрессивной, — сказал Юрий Кормышкин.

Как отметил аграрий, образованная молодежь — будущее родного края. Поэтому впервые в Украине в 2019 году по инициативе фракции «Наш край» в Николаевской области, председателем которой является Юрий Кормишкин, и ректора МНАУ Вячеслава Шебанина была введена программа «Региональный заказ» для подготовки специалистов образовательной степени «Бакалавр» в Николаевском национальном аграрном университете по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. По этой программе соискатели высшего образования могут учиться совершенно бесплатно и получать стипендию, ведь средства на это отводятся из областного бюджета. Ежегодно в МНАУ вступает до 85 студентов по региональному заказу.

В ходе лекции соискатели были очень активными и задавали вопросы Юрию Анатольевичу, на которые он с большим удовольствием отвечал и охотно делился опытом и как руководителя компании, и как специалиста по технологии выращивания различных полевых культур.

На базе предприятия Юрия Кормышкина студенты факультета агротехнологий ежегодно могут проходить практику и устраиваться туда на работу.

Напомним, «Наш край» на Николаевщине предлагает сократить штат сельсовета, чтобы найти средства на развитие громады.