Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин убежден, что для развития сельского хозяйство и для того, чтобы зарабатывать на нем, Николаевская область должна инвестировать в науку и студентов.
Такое мнение он выразил во время встречи соискателей высшего образования факультета агротехнологий Николаевского национального аграрного университета, передает пресс-служба партии.
— На сегодняшний день агропромышленный комплекс Николаевщины способен обеспечить работой наших выпускников. Трансформация современных технологий требует постоянного совершенствования, новых знаний и молодых специалистов. Если область хочет зарабатывать в сельском хозяйстве, то нужно, прежде всего, вкладывать в науку и наших студентов. Без умных и трудолюбивых людей нет развития в любой отрасли. А аграрная сфера является перспективной и очень прогрессивной, — сказал Юрий Кормышкин.
Как отметил аграрий, образованная молодежь — будущее родного края. Поэтому впервые в Украине в 2019 году по инициативе фракции «Наш край» в Николаевской области, председателем которой является Юрий Кормишкин, и ректора МНАУ Вячеслава Шебанина была введена программа «Региональный заказ» для подготовки специалистов образовательной степени «Бакалавр» в Николаевском национальном аграрном университете по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. По этой программе соискатели высшего образования могут учиться совершенно бесплатно и получать стипендию, ведь средства на это отводятся из областного бюджета. Ежегодно в МНАУ вступает до 85 студентов по региональному заказу.
В ходе лекции соискатели были очень активными и задавали вопросы Юрию Анатольевичу, на которые он с большим удовольствием отвечал и охотно делился опытом и как руководителя компании, и как специалиста по технологии выращивания различных полевых культур.
На базе предприятия Юрия Кормышкина студенты факультета агротехнологий ежегодно могут проходить практику и устраиваться туда на работу.
Напомним, «Наш край» на Николаевщине предлагает сократить штат сельсовета, чтобы найти средства на развитие громады.
Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин убежден, что для развития сельского хозяйство и для того, чтобы зарабатывать на нем, Николаевская область должна инвестировать в науку и студентов.
Такое мнение он выразил во время встречи соискателей высшего образования факультета агротехнологий Николаевского национального аграрного университета, передает пресс-служба партии.
— На сегодняшний день агропромышленный комплекс Николаевщины способен обеспечить работой наших выпускников. Трансформация современных технологий требует постоянного совершенствования, новых знаний и молодых специалистов. Если область хочет зарабатывать в сельском хозяйстве, то нужно, прежде всего, вкладывать в науку и наших студентов. Без умных и трудолюбивых людей нет развития в любой отрасли. А аграрная сфера является перспективной и очень прогрессивной, — сказал Юрий Кормышкин.
Как отметил аграрий, образованная молодежь — будущее родного края. Поэтому впервые в Украине в 2019 году по инициативе фракции «Наш край» в Николаевской области, председателем которой является Юрий Кормишкин, и ректора МНАУ Вячеслава Шебанина была введена программа «Региональный заказ» для подготовки специалистов образовательной степени «Бакалавр» в Николаевском национальном аграрном университете по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. По этой программе соискатели высшего образования могут учиться совершенно бесплатно и получать стипендию, ведь средства на это отводятся из областного бюджета. Ежегодно в МНАУ вступает до 85 студентов по региональному заказу.
В ходе лекции соискатели были очень активными и задавали вопросы Юрию Анатольевичу, на которые он с большим удовольствием отвечал и охотно делился опытом и как руководителя компании, и как специалиста по технологии выращивания различных полевых культур.
На базе предприятия Юрия Кормышкина студенты факультета агротехнологий ежегодно могут проходить практику и устраиваться туда на работу.
Напомним, «Наш край» на Николаевщине предлагает сократить штат сельсовета, чтобы найти средства на развитие громады.