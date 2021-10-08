Приоритетом формирования бюджета Еланецкого поселкового совета должен стать бюджет развития громады.

Об этом заявила председатель фракции партии «Наш край» в Еланецком поселковом совете Людмила Присяжнюк.

По словам депутата, «Наш край» будет очень внимательно изучать предложенный бюджет на 2022 год, и если в нем будут только зарплаты аппарата совета и без статей на развитие громады, партия поставит вопрос о сокращении штата поселкового совета и сбалансировании бюджета.

— Депутаты «Нашего края», в случае отсутствия в проект бюджета 2022 года перспективных направлений развития громады, особенно стратегического видения наполнения бюджета, поднимет вопрос о сокращении штатной численности штатной численности совета минимум на 11 человек, — заявила Людмила Присяжнюк.

По ее словам, сэкономленные средства можно будет вкладывать в реализацию социальных и инфраструктурных проектов, создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, финансирования различных программ местного развития. Она отмечает, что громада создана уже почти год назад, поэтому люди, которые давно работают в сельсовете, имели достаточно времени, чтобы сориентироваться в потребностях громады.

— В любой работе важен конечный КПД. Если он отсутствует, то нужно менять принципы этой работы. Сейчас в громаде отсутствует бюджет развития несмотря на то, что создан и профильный отдел, и люди работают на зарплате. В громаде бюджетообразующее предприятие одно, что очень мало для такой территории. В общине должны появиться проекты с привлечением международных доноров, ДФРР и ЕБРР, — отмечает Людмила Присяжнюк.

Ранее сопредседатель политической партии «Наш край», нардеп Сергей Шахов заявил, что законопроект №5600, который задумывался как «антиолигархический», ко второму чтению превратился в антифермерский и теперь направлен против простых граждан.