народный депутат Сергей Шахов

Законопроект №5600, который задумывался как «антиолигархический», ко второму чтению превратился в антифермерський и теперь направлен против простых граждан. А олигархам этот закон, наоборот, облегчит жизнь.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.

— Внесенные в этот закон поправки гарантируют ослабление олигархам (снижение платежей по ренте на руду, отказ от введения акциза на зеленую энергетику). А малым фермерам и гражданам, имеющим огороды, – серьезные проблемы. Законопроект предусматривает повышение акцизов (а значит и цен), а также минимальное налоговое обязательство на землю, налог на продажу урожая, ухудшение условий для малого бизнеса, – завил Сергей Шахов.

Сопредседатель «Нашего края» уточнил, что для олигархов рента на добычу руды, в перспективе, станет намного меньше даже нынешнего уровня.

— Ставка остается неизменной. Но хитрость поправки в том, что от начисленной ренты позволили вычесть стоимость фрахта (10% от цены руды, или $10-15 за тонну). То есть при снижении цены на железную руду до менее 100 долларов за тонну (которую прогнозируют все эксперты рынка) в следующем году, олигархи будут платить меньше, чем по нынешним правилам, – сейчас около $3 за тонну, а в 2022 – $2,8. Суммарно за 2022-2025 годы потери государственного бюджета могут составить 12,5 млрд грн. А вот олигархи станут богаче как раз на эту сумму, – отметил народный депутат.

Однако, по словам Сергея Шахова, значительно и сразу увеличивается давление на малых фермеров и граждан, имеющих огороды.

— Законопроект предусматривает налог 5% от стоимости земельного участка. Это будет заставлять людей продавать свою землю, потому что, например, вследствие неурожая не из чего будет заплатить этот налог. В своей первой версии законопроект вводил налог на урожай со всех огородов, что больше, чем 0,5 га, ко второму чтению парламентарии изменили эту норму. Теперь хотят обложить налогом все огороды, которые принесли своим хозяевам за сезон более 12 минимальных зарплат (в 2022 году – 78 тыс. грн). При этом в случае превышения этого предельного порога необходимо будет уплачивать НДФЛ в размере 18%. Правда, непонятно, каким образом будет осуществляться контроль за превышением этой суммы. Кроме того, во всех развитых странах государство дотирует малых фермеров, а в Украине повышают налоги, – сообщил сопредседатель «Нашего края».

«Наш край» призывает власти прекратить лоббировать интересы отдельных олигархов и повысить рентные ставки на добычу железной руды; одновременно мы требуем отменить минимальное налоговое обязательство и налог на продажу урожая с собственных огородов.

Власть должна защищать малых фермеров и принять комплексную стратегическую программу развития украинского села, ведь аграрный сектор и, в частности, фермерские хозяйства, которые активно развиваются во всем мире, могут поднять с колен украинскую экономику. Государство должно поддержать малых фермеров, освободив их от любых налогов, и, таким образом, помочь украинской продукции стать конкурентной на мировых рынках.

Напомним, сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что украинское правительство нарочно переводит школы на онлайн обучение, чтобы экономить на отоплении учебных заведений.