Украинское правительство нарочно переводит школы на онлайн обучение, чтобы экономить на отоплении учебных заведений.
Такое мнение высказал сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.
— Власть использует эпидемическую ситуацию в стране как формальный повод для того, чтобы закрыть учебные заведения на весь период отопительного сезона. Ведь по новым тарифам от «Нафтогаза» стоимость тепла для бюджетных учреждений выросла в несколько раз. С октября школам и детсадам будут продавать газ по 24 гривны за кубометр. В то же время средства на компенсацию этого подорожания отсутствуют как в местных, так и в государственном бюджетах. Их вообще не предусмотрели. Так что, похоже, власть и не планировала очной работы образовательных учреждений. А для громад закрытие школ – чуть ли не единственный способ «сэкономить» на отоплении, – сообщил Сергей Шахов.
При этом, по словам сопредседателя «Нашего края», правительство лишает детей конституционного права на образование, а обвиняет в этом учителей, делая их виновными в правительственном провале кампании по вакцинации. Ведь правительство умышленно выдвинуло условия, по которым должны пойти на дистанционное обучение две трети школ.
— Опыт прошлого года показал, что дистанционное обучение не позволяет обеспечить надлежащий уровень знаний школьников. Мы все были свидетелями ужасных результатов ВНО. С 23 сентября по всей территории Украины введен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Правительство, прекрасно зная ситуацию с вакцинацией населения, выставляет норму, по которой на дистанционную форму будут переведены школы, в которых менее 80% вакцинированных работников образования. Это – две трети школ в стране. Ведь с 1 миллиона 370 тысяч работников образования одну дозу прививки получили 48%, а полностью вакцинировались двумя дозами всего 37%, – заявил народный депутат.
«Наш край» призывает власти перестать манипулировать информацией о закрытии школ и признать свой провал в подготовке к отопительному сезону, уменьшить тариф на газ, или по крайней мере предусмотреть в государственном бюджете средства на компенсацию удорожания тарифов на тепло, чтобы школы могли работать в обычном режиме, а школьники получать полноценное образование.
Также партия требует от правительства перестать обвинять учителей в собственном провале кампании по вакцинации. Ведь на самом деле говорить о коллективном иммунитете можно только при условии вакцинации не менее 80% всех украинцев, а не только учителей.
Напомним, что сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что дальнейшее «экономически обоснованное» повышение тарифов на электроэнергию только спровоцирует рост долгов населения.
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Украинское правительство нарочно переводит школы на онлайн обучение, чтобы экономить на отоплении учебных заведений.
Такое мнение высказал сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.
— Власть использует эпидемическую ситуацию в стране как формальный повод для того, чтобы закрыть учебные заведения на весь период отопительного сезона. Ведь по новым тарифам от «Нафтогаза» стоимость тепла для бюджетных учреждений выросла в несколько раз. С октября школам и детсадам будут продавать газ по 24 гривны за кубометр. В то же время средства на компенсацию этого подорожания отсутствуют как в местных, так и в государственном бюджетах. Их вообще не предусмотрели. Так что, похоже, власть и не планировала очной работы образовательных учреждений. А для громад закрытие школ – чуть ли не единственный способ «сэкономить» на отоплении, – сообщил Сергей Шахов.
При этом, по словам сопредседателя «Нашего края», правительство лишает детей конституционного права на образование, а обвиняет в этом учителей, делая их виновными в правительственном провале кампании по вакцинации. Ведь правительство умышленно выдвинуло условия, по которым должны пойти на дистанционное обучение две трети школ.
— Опыт прошлого года показал, что дистанционное обучение не позволяет обеспечить надлежащий уровень знаний школьников. Мы все были свидетелями ужасных результатов ВНО. С 23 сентября по всей территории Украины введен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Правительство, прекрасно зная ситуацию с вакцинацией населения, выставляет норму, по которой на дистанционную форму будут переведены школы, в которых менее 80% вакцинированных работников образования. Это – две трети школ в стране. Ведь с 1 миллиона 370 тысяч работников образования одну дозу прививки получили 48%, а полностью вакцинировались двумя дозами всего 37%, – заявил народный депутат.
«Наш край» призывает власти перестать манипулировать информацией о закрытии школ и признать свой провал в подготовке к отопительному сезону, уменьшить тариф на газ, или по крайней мере предусмотреть в государственном бюджете средства на компенсацию удорожания тарифов на тепло, чтобы школы могли работать в обычном режиме, а школьники получать полноценное образование.
Также партия требует от правительства перестать обвинять учителей в собственном провале кампании по вакцинации. Ведь на самом деле говорить о коллективном иммунитете можно только при условии вакцинации не менее 80% всех украинцев, а не только учителей.
Напомним, что сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что дальнейшее «экономически обоснованное» повышение тарифов на электроэнергию только спровоцирует рост долгов населения.