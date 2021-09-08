Сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что дальнейшее «экономически обоснованное» повышение тарифов на электроэнергию только спровоцирует рост долгов населения.

Об этом пишет пресс-служба партии.

Сергей Шахов напомнил, что до 31 декабря текущего года правительство планирует постепенно перейти к экономически обоснованной стоимости электричества с учетом социальной защиты потребителей.

— Мы уже слышали от правительства, что такое «экономически обоснованная цена». В мае 2021 года в Кабмине сказали эти слова и предупредили о росте тарифов в 1,5-2,5 раза. До 4,00 гривен/киловатт в час в некоторых регионах страны. Нетрудно представить, к какой катастрофе это приведет, учитывая и без того растущую задолженность населения за электроэнергию, — заявил Сергей Шахов.

При этом, по словам народного депутата, Украина имеет ресурс для существенного снижения тарифа — атомную энергетику.

— На сегодняшний день этот вид энергогенерации самый дешевый в мире. Если бы Украина развивала атомную энергетику, поставляла бытовым потребителям именно электричество от атомных электростанций, то «экономически обоснованный» тариф был бы в несколько раз ниже текущих показателей. Пока же мы видим уменьшение генерации атомной в пользу конкретных олигархов от энергетики, которые с радостью увеличивают производство дорогого электричества, наполняя свой миллиардерский карман, — считает сопредседатель «Нашего края».

Сергей Шахов напомнил об украинских угольных шахтах, которые «стонут от нехватки заказов и безумной задолженности по зарплатам». А государственная теплогенерирующая компания в настоящее время закупает уголь в США по вдвое более высокой цене.

— «Центрэнерго» сообщило, что договорилось о поставке 33 тысяч тонн угля из США по цене 3150 гривен за тонну. При этом украинские шахты продают уголь по 1650 гривен за тонну. То есть, почти вдвое дешевле. «Центрэнерго» — государственная компания, которая должна действовать многовекторно в интересах Украины. Контракты на поставки отечественного угля помогли бы быстро погасить задолженности перед шахтерами без дополнительных вливаний из бюджета. Генерирующие компании получили бы сырье, позволяющей дольше оставаться на текущих уровнях тарифа. Для Украины — одни плюсы. Но на такой цене угля, скорее всего, слишком малые «откаты», поэтому «Центрэнерго» сделало выбор в пользу американского угля, — сообщил сопредседатель «Нашего края».

«Наш край» выражает категорическое несогласие с такой политикой компаний, которые занимают почти монопольное положение на рынке электроэнергии. Поднимать тарифы, чтобы закупать подороже уголь у иностранных компаний ради «откатов» от контрактов — это неслыханный цинизм, которому не место в Украине.

Партия требует вернуть льготный тариф на первые 100 киловатт, который действовал до 2020 года, и ввести мораторий на любое повышение тарифов, по крайней мере, до полного окончания пандемии и социально-экономического кризиса. И это можно быстро сделать в сжатые сроки, нарастив ядерную генерацию даже только имеющимися мощностями. А после заявленного построения дополнительных реакторов сделать атомную энергетику доминирующей в Украине, чем обеспечить на десятилетия вперед нерушимость тарифа на электроэнергию.

Напомним, ранее сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что власти разрешили коммунальным предприятиям отключать должников от услуг жилищно-коммунального хозяйства, не понимая, что людям просто не по карману нынешние тарифы.