Сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что власти разрешили коммунальным предприятиям отключать должников от услуг жилищно-коммунального хозяйства, не понимая, что людям просто не по карману нынешние тарифы.

Об этом заявил сообщает пресс-служба политсилы.

Как напомнил сопредседатель партии, 19 августа президент подписал закон № 1657, который позволил поставщикам коммунальных услуг отключать должников от газа, электроэнергии, тепла и воды. Сразу после подписания Украиной прокатилась волна отключений от газа и электричества, а в Запорожской области в одной из громад даже перекрыли трассу из-за отключения от воды.

— Правительство не понимает, что отключает от услуг тех, кому действительно нечем платить. От усиления давления и более жестоких подходов со стороны власти деньги у людей не появятся, — отметил Александр Мазурчак.

По словам сопредседателя «Нашего края», подлость таких действий правительства еще и в том, что за повторное подключение к услугам поставщики будут взымать сотни, а то и тысячи гривен.

— Для восстановления подачи коммунальных услуг, в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Возобновление поставок, например, электроэнергии будет стоить для потребителя от 600 до 2000 грн. Такие действия нынешней власти, на фоне тотальной бедности (67% украинских граждан считают себя бедными) и огромной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги — в сумме более 70 млрд грн, — приведут к усилению социальной напряженности, — сообщил Александр Мазурчак.

В результате таких действий, по его словам, миллионы украинцев заставляют возвращаться к средневековью.

— Беднейшие украинцы вынуждены будут выживать в средневековых условиях без света, тепла и воды, ведь просто не смогут погасить задолженность и оплатить восстановление услуг. Речь идет об огромном количестве пенсионеров и малообеспеченных семей с детьми, которые не смогли получить субсидии из-за бюрократических проволочек. Тем более, что правительство новыми механизмами начисления субсидий искусственно сократило их количество, — добавил сопредседатель «Нашего края».

«Наш край» требует срочно внести изменения в законодательство и восстановить предыдущую норму Закона об ограничении отключения населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг. Партия настаивает на необходимости снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до социально обоснованного уровня. Это можно сделать путем увеличения добычи отечественного газа и угля. Но вместо того, чтобы увеличивать добычу дешевого украинского газа, правительство отчитывается о его сокращении.

Ранее в партии заявили, что в то время, как правительство повысило пенсии на 54 гривны, тарифы на коммунальные услуги выросли втрое.