Новый президент Эстонии Алар Карис вступил в должность в понедельник, 11 октября. Церемония инаугурации прошла в здании эстонского парламента.

Об этом сообщает Корреспондент.

Он принял присягу и пообещал отстаивать законы Эстонии. Перед присягой Кариса с речью выступила уже бывший президент страны Керсти Кальюлайд.

— Парламентская Эстония опирается именно на главу государства с ограниченной властью, который должен сформулировать для всех нас, откуда и куда мы идем. Этого ждет от него народ. Парламентская Эстония доверяет своему главе надзор за мыслью и Конституцией. Этого требует от него Конституция, — отметила она.

Новый президент Эстонии Алар Карис является ученым-биологом и государственным служащим. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета, в 2013-2018 - генеральным ревизором Эстонии, с 2018 года возглавлял Национальный музей.

В августе 2021 к нему с предложением выдвинуться на пост президента обратился спикер парламента Юри Ратас. Алар Карис принял предложение, его кандидатуру поддержала правящая коалиция.

Напомним, в последние годы он занимал пост директора Национального музея.