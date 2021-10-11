Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку предстоящего саммита «нормандской четверки».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Немецкий и французский лидеры заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.