10 членов Европейского Союза выступили в поддержку ядерной энергетики, требуя, чтобы ее добавили в список источников энергии, благоприятных как для климата, так и для окружающей среды.

Об этом информирует RepublicWorld.

Инициативу выдвинули Франция, Чехия, Румыния, Словения, Хорватия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Польша и Болгария. Вышеупомянутые страны отметили, что включение ядерной энергии в «зеленые источники» до конца года имеет решающее значение, поскольку это защитит европейских потребителей от нестабильности цен на газ.

В своей статье десять стран также заявили, что расширение ядерной отрасли ЕС может привести к созданию примерно миллиона высококвалифицированных рабочих мест.

Европейское зеленое соглашение, предложенное Урсулой фон дер Лейен, президентом Европейской комиссии, после того, как она вступила в должность в декабре 2019 года, направлено на сокращение выбросов парниковых газов в ЕС до нуля к 2050 году, АЭС на данный момент в перечень альтернативных экологически безопасных источников энергии не входят.

В рамках «Механизма справедливого перехода» ЕС выделил 100 миллиардов евро для перехода к зеленой экономике всех членов блока в период с 2021 по 2027 год.

Напомним, в Украине уже 30 тыс. семей установили дома солнечные панели.